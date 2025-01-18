Ціна Aave v3 STG (ASTG)
Поточна ціна Aave v3 STG (ASTG) сьогодні становить 0.395546 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASTG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 STG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 STG протягом дня — +0.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 STG до USD становила $ +0.0023339.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 STG до USD становила $ +0.1149125603.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 STG до USD становила $ +0.0878766748.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 STG до USD становила $ +0.09454905.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0023339
|+0.59%
|30 днів
|$ +0.1149125603
|+29.05%
|60 днів
|$ +0.0878766748
|+22.22%
|90 днів
|$ +0.09454905
|+31.41%
Останній аналіз цін Aave v3 STG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+0.59%
-4.21%
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