Ціна Aave v3 sDAI (ASDAI)
Поточна ціна Aave v3 sDAI (ASDAI) сьогодні становить 0.9999 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 sDAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 sDAI протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 sDAI до USD становила $ -0.000222.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 sDAI до USD становила $ -0.0000156984.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 sDAI до USD становила $ +0.0000327967.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 sDAI до USD становила $ -0.00002865.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000222
|-0.02%
|30 днів
|$ -0.0000156984
|-0.00%
|60 днів
|$ +0.0000327967
|+0.00%
|90 днів
|$ -0.00002865
|-0.00%
Останній аналіз цін Aave v3 sDAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.02%
-0.02%
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