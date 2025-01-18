Ціна Aave v3 RPL (ARPL)
Поточна ціна Aave v3 RPL (ARPL) сьогодні становить 10.39 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 RPL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 RPL протягом дня — -4.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 RPL до USD становила $ -0.45615548.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 RPL до USD становила $ -2.1971816120.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 RPL до USD становила $ +0.3752982290.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 RPL до USD становила $ -1.094545.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.45615548
|-4.20%
|30 днів
|$ -2.1971816120
|-21.14%
|60 днів
|$ +0.3752982290
|+3.61%
|90 днів
|$ -1.094545
|-9.53%
Останній аналіз цін Aave v3 RPL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-4.20%
-1.84%
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