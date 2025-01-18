Ціна Aave v3 rETH (ARETH)
Поточна ціна Aave v3 rETH (ARETH) сьогодні становить 3,641.59 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 rETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 rETH протягом дня — -4.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 rETH до USD становила $ -186.588432419536.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 rETH до USD становила $ -422.3599838570.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 rETH до USD становила $ +162.1275925490.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 rETH до USD становила $ +677.419213946181.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -186.588432419536
|-4.87%
|30 днів
|$ -422.3599838570
|-11.59%
|60 днів
|$ +162.1275925490
|+4.45%
|90 днів
|$ +677.419213946181
|+22.85%
Останній аналіз цін Aave v3 rETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-4.87%
+0.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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