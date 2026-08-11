Сьогоднішня ціна Aave v3 OP

Поточна ціна Aave v3 OP (AOP) сьогодні становить $ 0.090252, зі зміною 0.56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AOP до USD становить $ 0.090252 за AOP.

Aave v3 OP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 351,097, з циркуляційною пропозицією у 3.89M AOP. Протягом останніх 24 годин AOP торгувався між $ 0.09014 (мінімум) та $ 0.092727 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.859426, тоді як історичний мінімум — $ 0.082288.

У короткостроковій динаміці AOP змінився на +0.10% за останню годину та на +2.04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Aave v3 OP (AOP)

Ринкова капіталізація $ 351.10K$ 351.10K $ 351.10K Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 351.10K$ 351.10K $ 351.10K Циркуляційне постачання 3.89M 3.89M 3.89M Загальна пропозиція 3,890,188.57907234 3,890,188.57907234 3,890,188.57907234

Поточна ринкова капіталізація Aave v3 OP — $ 351.10K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція AOP — 3.89M, зі загальною пропозицією 3890188.57907234. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 351.10K.