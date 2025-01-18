Ціна Aave v3 MaticX (AMATICX)
Поточна ціна Aave v3 MaticX (AMATICX) сьогодні становить 0.540358 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMATICX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 MaticX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 MaticX протягом дня — -8.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 MaticX до USD становила $ -0.04709578.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 MaticX до USD становила $ -0.0454974951.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 MaticX до USD становила $ +0.0461579207.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 MaticX до USD становила $ +0.12083061.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.04709578
|-8.01%
|30 днів
|$ -0.0454974951
|-8.41%
|60 днів
|$ +0.0461579207
|+8.54%
|90 днів
|$ +0.12083061
|+28.80%
Останній аналіз цін Aave v3 MaticX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-8.01%
+4.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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