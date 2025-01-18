Ціна Aave v3 LINK (ALINK)
Поточна ціна Aave v3 LINK (ALINK) сьогодні становить 24.08 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 LINK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 LINK протягом дня — -0.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 LINK до USD становила $ -0.21133506.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 LINK до USD становила $ -0.6877368400.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 LINK до USD становила $ +15.3294845200.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 LINK до USD становила $ +12.60664.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.21133506
|-0.86%
|30 днів
|$ -0.6877368400
|-2.85%
|60 днів
|$ +15.3294845200
|+63.66%
|90 днів
|$ +12.60664
|+109.88%
Останній аналіз цін Aave v3 LINK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.01%
-0.86%
+21.15%
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