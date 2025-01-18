Ціна Aave v3 LDO (ALDO)
Поточна ціна Aave v3 LDO (ALDO) сьогодні становить 1.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 LDO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 LDO протягом дня — -10.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ALDO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ALDO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 LDO до USD становила $ -0.215051002864301.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 LDO до USD становила $ +0.0085778420.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 LDO до USD становила $ +0.9330328280.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 LDO до USD становила $ +0.6791797015464744.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.215051002864301
|-10.58%
|30 днів
|$ +0.0085778420
|+0.47%
|60 днів
|$ +0.9330328280
|+51.27%
|90 днів
|$ +0.6791797015464744
|+59.53%
Останній аналіз цін Aave v3 LDO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-10.58%
+14.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ALDO до AUD
A$2.9302
|1 ALDO до GBP
￡1.4924
|1 ALDO до EUR
€1.7654
|1 ALDO до USD
$1.82
|1 ALDO до MYR
RM8.19
|1 ALDO до TRY
₺64.4826
|1 ALDO до JPY
¥284.5024
|1 ALDO до RUB
₽186.5318
|1 ALDO до INR
₹157.5756
|1 ALDO до IDR
Rp29,836.0608
|1 ALDO до PHP
₱106.561
|1 ALDO до EGP
￡E.91.728
|1 ALDO до BRL
R$11.102
|1 ALDO до CAD
C$2.6208
|1 ALDO до BDT
৳221.13
|1 ALDO до NGN
₦2,834.8866
|1 ALDO до UAH
₴76.6402
|1 ALDO до VES
Bs98.28
|1 ALDO до PKR
Rs507.3796
|1 ALDO до KZT
₸966.0196
|1 ALDO до THB
฿62.5898
|1 ALDO до TWD
NT$59.8598
|1 ALDO до CHF
Fr1.6562
|1 ALDO до HKD
HK$14.1596
|1 ALDO до MAD
.د.م18.2728