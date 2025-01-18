Ціна Aave v3 GHST (AGHST)
Поточна ціна Aave v3 GHST (AGHST) сьогодні становить 0.921795 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGHST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 GHST:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 GHST протягом дня — -3.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 GHST до USD становила $ -0.0299779.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 GHST до USD становила $ -0.0907592904.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 GHST до USD становила $ -0.0338547649.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 GHST до USD становила $ -0.04250182.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0299779
|-3.14%
|30 днів
|$ -0.0907592904
|-9.84%
|60 днів
|$ -0.0338547649
|-3.67%
|90 днів
|$ -0.04250182
|-4.40%
Останній аналіз цін Aave v3 GHST: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-3.14%
-1.33%
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