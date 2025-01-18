Ціна Aave v3 FRAX (AFRAX)
Поточна ціна Aave v3 FRAX (AFRAX) сьогодні становить 0.997364 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AFRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 FRAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 FRAX протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 FRAX до USD становила $ +0.00074228.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 FRAX до USD становила $ +0.0015437199.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 FRAX до USD становила $ +0.0010125239.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 FRAX до USD становила $ +0.00049455.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00074228
|+0.07%
|30 днів
|$ +0.0015437199
|+0.15%
|60 днів
|$ +0.0010125239
|+0.10%
|90 днів
|$ +0.00049455
|+0.05%
Останній аналіз цін Aave v3 FRAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+0.07%
+0.16%
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