Сьогоднішня ціна Aave v3 EURS (AEURS)

Поточна ціна Aave v3 EURS (AEURS) сьогодні становить 1.027 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEURS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave v3 EURS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave v3 EURS протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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