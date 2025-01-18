Ціна Aave v3 EURS (AEURS)
Поточна ціна Aave v3 EURS (AEURS) сьогодні становить 1.027 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEURS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 EURS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 EURS протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 EURS до USD становила $ -0.00258749.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 EURS до USD становила $ -0.0138524841.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 EURS до USD становила $ -0.0270330021.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 EURS до USD становила $ -0.05974.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00258749
|-0.25%
|30 днів
|$ -0.0138524841
|-1.34%
|60 днів
|$ -0.0270330021
|-2.63%
|90 днів
|$ -0.05974
|-5.49%
Останній аналіз цін Aave v3 EURS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-0.25%
+0.27%
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