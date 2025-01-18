Ціна Aave v3 ENS (AENS)
Поточна ціна Aave v3 ENS (AENS) сьогодні становить 33.59 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AENS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 ENS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 ENS протягом дня — -4.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 ENS до USD становила $ -1.43553252.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 ENS до USD становила $ -5.5835750070.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 ENS до USD становила $ +28.3224699440.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 ENS до USD становила $ +16.00959621.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.43553252
|-4.09%
|30 днів
|$ -5.5835750070
|-16.62%
|60 днів
|$ +28.3224699440
|+84.32%
|90 днів
|$ +16.00959621
|+91.07%
Останній аналіз цін Aave v3 ENS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-4.09%
+5.72%
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