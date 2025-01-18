Ціна Aave v3 DPI (ADPI)
Поточна ціна Aave v3 DPI (ADPI) сьогодні становить 137.63 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 DPI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 DPI протягом дня — -6.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 DPI до USD становила $ -9.37874796.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 DPI до USD становила $ -15.5110111040.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 DPI до USD становила $ +65.1601527720.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 DPI до USD становила $ +57.15747294.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -9.37874796
|-6.37%
|30 днів
|$ -15.5110111040
|-11.27%
|60 днів
|$ +65.1601527720
|+47.34%
|90 днів
|$ +57.15747294
|+71.03%
Останній аналіз цін Aave v3 DPI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
-6.37%
+5.42%
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