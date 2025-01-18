Ціна Aave v3 cbETH (ACBETH)
Поточна ціна Aave v3 cbETH (ACBETH) сьогодні становить 3,531.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACBETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 cbETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 cbETH протягом дня — -4.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 cbETH до USD становила $ -153.8910215.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 cbETH до USD становила $ -389.9283724000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 cbETH до USD становила $ +174.4534805720.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 cbETH до USD становила $ +668.76502284.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -153.8910215
|-4.15%
|30 днів
|$ -389.9283724000
|-11.04%
|60 днів
|$ +174.4534805720
|+4.94%
|90 днів
|$ +668.76502284
|+23.36%
Останній аналіз цін Aave v3 cbETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.94%
-4.15%
+1.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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