Ціна Aave v3 ARB (AARB)
Поточна ціна Aave v3 ARB (AARB) сьогодні становить 0.755141 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AARB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 ARB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 ARB протягом дня — -4.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AARB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AARB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 ARB до USD становила $ -0.03849914.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 ARB до USD становила $ -0.0733486576.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 ARB до USD становила $ +0.0648225116.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 ARB до USD становила $ +0.180531.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.03849914
|-4.82%
|30 днів
|$ -0.0733486576
|-9.71%
|60 днів
|$ +0.0648225116
|+8.58%
|90 днів
|$ +0.180531
|+31.42%
Останній аналіз цін Aave v3 ARB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-4.82%
+4.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AARB до AUD
A$1.21577701
|1 AARB до GBP
￡0.61921562
|1 AARB до EUR
€0.73248677
|1 AARB до USD
$0.755141
|1 AARB до MYR
RM3.3981345
|1 AARB до TRY
₺26.75464563
|1 AARB до JPY
¥118.00588407
|1 AARB до RUB
₽77.39440109
|1 AARB до INR
₹65.38010778
|1 AARB до IDR
Rp12,379.35867504
|1 AARB до PHP
₱44.21350555
|1 AARB до EGP
￡E.38.0591064
|1 AARB до BRL
R$4.6063601
|1 AARB до CAD
C$1.08740304
|1 AARB до BDT
৳91.7496315
|1 AARB до NGN
₦1,176.23027583
|1 AARB до UAH
₴31.79898751
|1 AARB до VES
Bs40.777614
|1 AARB до PKR
Rs210.51820798
|1 AARB до KZT
₸400.81373998
|1 AARB до THB
฿25.96929899
|1 AARB до TWD
NT$24.83658749
|1 AARB до CHF
Fr0.68717831
|1 AARB до HKD
HK$5.87499698
|1 AARB до MAD
.د.م7.58161564