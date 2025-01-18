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Ціна Aave v3 ARB (AARB)

USD

Графік ціни Aave v3 ARB (AARB) в реальному часі

$0.755141
$0.755141$0.755141
-4.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Aave v3 ARB (AARB)

Поточна ціна Aave v3 ARB (AARB) сьогодні становить 0.755141 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AARB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 ARB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 ARB протягом дня — -4.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Aave v3 ARB (AARB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 ARB до USD становила $ -0.03849914.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 ARB до USD становила $ -0.0733486576.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 ARB до USD становила $ +0.0648225116.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 ARB до USD становила $ +0.180531.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.03849914-4.82%
30 днів$ -0.0733486576-9.71%
60 днів$ +0.0648225116+8.58%
90 днів$ +0.180531+31.42%

Аналіз цін Aave v3 ARB (AARB)

Останній аналіз цін Aave v3 ARB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.751536
$ 0.751536$ 0.751536

$ 0.832544
$ 0.832544$ 0.832544

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

-0.64%

-4.82%

+4.16%

Ринкова інформація Aave v3 ARB (AARB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке Aave v3 ARB ( AARB)

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Ресурс Aave v3 ARB (AARB)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

AARB до місцевих валют

1 AARB до AUD
A$1.21577701
1 AARB до GBP
0.61921562
1 AARB до EUR
0.73248677
1 AARB до USD
$0.755141
1 AARB до MYR
RM3.3981345
1 AARB до TRY
26.75464563
1 AARB до JPY
¥118.00588407
1 AARB до RUB
77.39440109
1 AARB до INR
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1 AARB до IDR
Rp12,379.35867504
1 AARB до PHP
44.21350555
1 AARB до EGP
￡E.38.0591064
1 AARB до BRL
R$4.6063601
1 AARB до CAD
C$1.08740304
1 AARB до BDT
91.7496315
1 AARB до NGN
1,176.23027583
1 AARB до UAH
31.79898751
1 AARB до VES
Bs40.777614
1 AARB до PKR
Rs210.51820798
1 AARB до KZT
400.81373998
1 AARB до THB
฿25.96929899
1 AARB до TWD
NT$24.83658749
1 AARB до CHF
Fr0.68717831
1 AARB до HKD
HK$5.87499698
1 AARB до MAD
.د.م7.58161564