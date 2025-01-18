Ціна Aave v3 agEUR (AAGEUR)
Поточна ціна Aave v3 agEUR (AAGEUR) сьогодні становить 1.027 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAGEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 agEUR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 agEUR протягом дня — -0.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 agEUR до USD становила $ -0.002845.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 agEUR до USD становила $ -0.0133367247.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 agEUR до USD становила $ -0.0259212746.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 agEUR до USD становила $ -0.05974.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002845
|-0.27%
|30 днів
|$ -0.0133367247
|-1.29%
|60 днів
|$ -0.0259212746
|-2.52%
|90 днів
|$ -0.05974
|-5.49%
Останній аналіз цін Aave v3 agEUR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-0.27%
+0.27%
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|1 AAGEUR до USD
$1.027
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RM4.6215
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₺36.38661
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¥160.48929
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₽105.25723
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₹88.91766
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Rp16,836.06288
|1 AAGEUR до PHP
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￡E.51.7608
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₸545.11106
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