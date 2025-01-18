Ціна Aave v3 AAVE (AAAVE)
Поточна ціна Aave v3 AAVE (AAAVE) сьогодні становить 310.75 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AAAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 AAVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 406.50 USD
- зміна ціни Aave v3 AAVE протягом дня — -4.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AAAVE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AAAVE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 AAVE до USD становила $ -15.55593884.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 AAVE до USD становила $ -26.8270475000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 AAVE до USD становила $ +276.9005929250.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 AAVE до USD становила $ +152.52286142.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -15.55593884
|-4.76%
|30 днів
|$ -26.8270475000
|-8.63%
|60 днів
|$ +276.9005929250
|+89.11%
|90 днів
|$ +152.52286142
|+96.39%
Останній аналіз цін Aave v3 AAVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
-4.76%
+9.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AAAVE до AUD
A$500.3075
|1 AAAVE до GBP
￡254.815
|1 AAAVE до EUR
€301.4275
|1 AAAVE до USD
$310.75
|1 AAAVE до MYR
RM1,398.375
|1 AAAVE до TRY
₺11,009.8725
|1 AAAVE до JPY
¥48,560.9025
|1 AAAVE до RUB
₽31,848.7675
|1 AAAVE до INR
₹26,904.735
|1 AAAVE до IDR
Rp5,094,261.48
|1 AAAVE до PHP
₱18,194.4125
|1 AAAVE до EGP
￡E.15,661.8
|1 AAAVE до BRL
R$1,895.575
|1 AAAVE до CAD
C$447.48
|1 AAAVE до BDT
৳37,756.125
|1 AAAVE до NGN
₦484,033.5225
|1 AAAVE до UAH
₴13,085.6825
|1 AAAVE до VES
Bs16,780.5
|1 AAAVE до PKR
Rs86,630.885
|1 AAAVE до KZT
₸164,939.885
|1 AAAVE до THB
฿10,686.6925
|1 AAAVE до TWD
NT$10,220.5675
|1 AAAVE до CHF
Fr282.7825
|1 AAAVE до HKD
HK$2,417.635
|1 AAAVE до MAD
.د.م3,119.93