Ціна Aave v3 1INCH (A1INCH)
Поточна ціна Aave v3 1INCH (A1INCH) сьогодні становить 0.346321 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна A1INCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v3 1INCH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v3 1INCH протягом дня — +3.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v3 1INCH до USD становила $ +0.01133509.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v3 1INCH до USD становила $ -0.0276753076.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v3 1INCH до USD становила $ -0.0135385883.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v3 1INCH до USD становила $ +0.07937727.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01133509
|+3.38%
|30 днів
|$ -0.0276753076
|-7.99%
|60 днів
|$ -0.0135385883
|-3.90%
|90 днів
|$ +0.07937727
|+29.74%
Останній аналіз цін Aave v3 1INCH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+3.38%
-6.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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