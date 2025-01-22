Сьогоднішня ціна Aave v1 USDC (AUSDC)

Поточна ціна Aave v1 USDC (AUSDC) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave v1 USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave v1 USDC протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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