Ціна Aave v1 USDC (AUSDC)
Поточна ціна Aave v1 USDC (AUSDC) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave v1 USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave v1 USDC протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave v1 USDC до USD становила $ -0.0001793923117932.
За останні 30 днів зміна ціни Aave v1 USDC до USD становила $ -0.0061357296.
За останні 60 днів зміна ціни Aave v1 USDC до USD становила $ -0.0027296269.
За останні 90 днів зміна ціни Aave v1 USDC до USD становила $ +0.0003745460119199.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0001793923117932
|-0.01%
|30 днів
|$ -0.0061357296
|-0.61%
|60 днів
|$ -0.0027296269
|-0.27%
|90 днів
|$ +0.0003745460119199
|+0.04%
Останній аналіз цін Aave v1 USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-0.01%
-0.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave USDC is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aUSDC is pegged 1:1 to the value of the underlying USDC that is deposited in Aave protocol. aUSDC, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aUSDC accrue interest in real time, directly in your wallet!
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