Ціна Aave USDT v1 (AUSDT)
Поточна ціна Aave USDT v1 (AUSDT) сьогодні становить 0.999754 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave USDT v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave USDT v1 протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave USDT v1 до USD становила $ +0.00015551.
За останні 30 днів зміна ціни Aave USDT v1 до USD становила $ -0.0067804316.
За останні 60 днів зміна ціни Aave USDT v1 до USD становила $ -0.0052242145.
За останні 90 днів зміна ціни Aave USDT v1 до USD становила $ -0.0001542465174001.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015551
|+0.02%
|30 днів
|$ -0.0067804316
|-0.67%
|60 днів
|$ -0.0052242145
|-0.52%
|90 днів
|$ -0.0001542465174001
|-0.01%
Останній аналіз цін Aave USDT v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
+0.02%
-0.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave USDT is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aUSDT is pegged 1:1 to the value of the underlying USDT that is deposited in Aave protocol. aUSDT, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aUSDT accrue interest in real time, directly in your wallet!
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