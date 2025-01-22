Сьогоднішня ціна Aave USDT (AUSDT)

Поточна ціна Aave USDT (AUSDT) сьогодні становить 0.999754 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave USDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD

- зміна ціни Aave USDT протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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