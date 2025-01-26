Ціна Aave UNI (AUNI)
Поточна ціна Aave UNI (AUNI) сьогодні становить 12.29 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave UNI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave UNI протягом дня — -1.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave UNI до USD становила $ -0.19503066557111.
За останні 30 днів зміна ціни Aave UNI до USD становила $ -1.1479843200.
За останні 60 днів зміна ціни Aave UNI до USD становила $ +1.1584652320.
За останні 90 днів зміна ціни Aave UNI до USD становила $ +4.811239984140016.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.19503066557111
|-1.56%
|30 днів
|$ -1.1479843200
|-9.34%
|60 днів
|$ +1.1584652320
|+9.43%
|90 днів
|$ +4.811239984140016
|+64.33%
Останній аналіз цін Aave UNI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-1.56%
-14.66%
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