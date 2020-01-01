Токеноміка Aave TUSD v1 (ATUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Aave TUSD v1 (ATUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aave TUSD v1 (ATUSD) Aave TUSD is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aTUSD is pegged 1:1 to the value of the underlying TUSD that is deposited in Aave protocol. aTUSD, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aTUSD accrue interest in real time, directly in your wallet! Офіційний вебсайт: https://aave.com/atokens Купити ATUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aave TUSD v1 (ATUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aave TUSD v1 (ATUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Історичний максимум: $ 1,12 $ 1,12 $ 1,12 Історичний мінімум: $ 0,651017 $ 0,651017 $ 0,651017 Поточна ціна: $ 0,996782 $ 0,996782 $ 0,996782 Дізнайтеся більше про ціну Aave TUSD v1 (ATUSD)

Токеноміка Aave TUSD v1 (ATUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aave TUSD v1 (ATUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATUSD, досліджуйте ціну токена ATUSD в реальному часі!

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