Сьогоднішня ціна Aave TUSD v1 (ATUSD)

Поточна ціна Aave TUSD v1 (ATUSD) сьогодні становить 0.996902 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave TUSD v1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave TUSD v1 протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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