Ціна Aave TUSD (ATUSD)
Поточна ціна Aave TUSD (ATUSD) сьогодні становить 0.996902 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave TUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave TUSD протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave TUSD до USD становила $ +0.00022268.
За останні 30 днів зміна ціни Aave TUSD до USD становила $ -0.0039390588.
За останні 60 днів зміна ціни Aave TUSD до USD становила $ -0.0025954343.
За останні 90 днів зміна ціни Aave TUSD до USD становила $ -0.0007406804388308.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022268
|+0.02%
|30 днів
|$ -0.0039390588
|-0.39%
|60 днів
|$ -0.0025954343
|-0.26%
|90 днів
|$ -0.0007406804388308
|-0.07%
Останній аналіз цін Aave TUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.02%
-0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave TUSD is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aTUSD is pegged 1:1 to the value of the underlying TUSD that is deposited in Aave protocol. aTUSD, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aTUSD accrue interest in real time, directly in your wallet!
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