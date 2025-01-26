Ціна Aave SUSD (ASUSD)
Поточна ціна Aave SUSD (ASUSD) сьогодні становить 0.975796 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave SUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.08K USD
- зміна ціни Aave SUSD протягом дня — -1.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave SUSD до USD становила $ -0.0149884286724447.
За останні 30 днів зміна ціни Aave SUSD до USD становила $ -0.0069486433.
За останні 60 днів зміна ціни Aave SUSD до USD становила $ -0.0269482653.
За останні 90 днів зміна ціни Aave SUSD до USD становила $ -0.0235057765091667.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0149884286724447
|-1.51%
|30 днів
|$ -0.0069486433
|-0.71%
|60 днів
|$ -0.0269482653
|-2.76%
|90 днів
|$ -0.0235057765091667
|-2.35%
Останній аналіз цін Aave SUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-1.51%
-0.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave SUSD is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aSUSD is pegged 1:1 to the value of the underlying SUSD that is deposited in Aave protocol. aSUSD, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aSUSD accrue interest in real time, directly in your wallet!
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