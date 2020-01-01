Токеноміка Aave SNX (ASNX) Дізнайтеся ключову інформацію про Aave SNX (ASNX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aave SNX (ASNX) Aave SNX is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aSNX is pegged 1:1 to the value of the underlying SNX that is deposited in Aave protocol. aSNX, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aSNX accrue interest in real time, directly in your wallet! Офіційний вебсайт: https://aave.com/atokens Купити ASNX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aave SNX (ASNX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aave SNX (ASNX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 324,60K $ 324,60K $ 324,60K Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 189,12K $ 189,12K $ 189,12K Історичний максимум: $ 25,59 $ 25,59 $ 25,59 Історичний мінімум: $ 0,484764 $ 0,484764 $ 0,484764 Поточна ціна: $ 0,582644 $ 0,582644 $ 0,582644 Дізнайтеся більше про ціну Aave SNX (ASNX)

Токеноміка Aave SNX (ASNX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aave SNX (ASNX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASNX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASNX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASNX, досліджуйте ціну токена ASNX в реальному часі!

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