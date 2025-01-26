Сьогоднішня ціна Aave SNX v1 (ASNX)

Поточна ціна Aave SNX v1 (ASNX) сьогодні становить 1.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave SNX v1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave SNX v1 протягом дня — +2.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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