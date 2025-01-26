Ціна Aave SNX (ASNX)
Поточна ціна Aave SNX (ASNX) сьогодні становить 1.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave SNX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave SNX протягом дня — +2.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave SNX до USD становила $ +0.03916872.
За останні 30 днів зміна ціни Aave SNX до USD становила $ -0.3633530110.
За останні 60 днів зміна ціни Aave SNX до USD становила $ -0.4324690230.
За останні 90 днів зміна ціни Aave SNX до USD становила $ +0.2141895923828562.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03916872
|+2.51%
|30 днів
|$ -0.3633530110
|-22.56%
|60 днів
|$ -0.4324690230
|-26.86%
|90 днів
|$ +0.2141895923828562
|+15.35%
Останній аналіз цін Aave SNX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+2.51%
-13.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave SNX is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aSNX is pegged 1:1 to the value of the underlying SNX that is deposited in Aave protocol. aSNX, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aSNX accrue interest in real time, directly in your wallet!
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