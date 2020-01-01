Токеноміка Aave REN v1 (AREN) Дізнайтеся ключову інформацію про Aave REN v1 (AREN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aave REN v1 (AREN) Aave REN is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aREN is pegged 1:1 to the value of the underlying REN that is deposited in Aave protocol. aREN, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aREN accrue interest in real time, directly in your wallet! Офіційний вебсайт: https://aave.com/atokens Купити AREN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aave REN v1 (AREN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aave REN v1 (AREN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 111,46K $ 111,46K $ 111,46K Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 960,46 $ 960,46 $ 960,46 Історичний максимум: $ 1,8 $ 1,8 $ 1,8 Історичний мінімум: $ 0,00699217 $ 0,00699217 $ 0,00699217 Поточна ціна: $ 0,00861731 $ 0,00861731 $ 0,00861731 Дізнайтеся більше про ціну Aave REN v1 (AREN)

Токеноміка Aave REN v1 (AREN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aave REN v1 (AREN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AREN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AREN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AREN, досліджуйте ціну токена AREN в реальному часі!

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