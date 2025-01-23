Ціна Aave REN v1 (AREN)
Поточна ціна Aave REN v1 (AREN) сьогодні становить 0.02635341 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AREN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave REN v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave REN v1 протягом дня — -5.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave REN v1 до USD становила $ -0.0015225947168609.
За останні 30 днів зміна ціни Aave REN v1 до USD становила $ -0.0029017607.
За останні 60 днів зміна ціни Aave REN v1 до USD становила $ -0.0132248816.
За останні 90 днів зміна ціни Aave REN v1 до USD становила $ -0.00997006555545844.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0015225947168609
|-5.46%
|30 днів
|$ -0.0029017607
|-11.01%
|60 днів
|$ -0.0132248816
|-50.18%
|90 днів
|$ -0.00997006555545844
|-27.44%
Останній аналіз цін Aave REN v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-5.46%
-13.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave REN is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aREN is pegged 1:1 to the value of the underlying REN that is deposited in Aave protocol. aREN, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aREN accrue interest in real time, directly in your wallet!
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