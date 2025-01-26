Ціна Aave RAI (ARAI)
Поточна ціна Aave RAI (ARAI) сьогодні становить 3.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave RAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave RAI протягом дня — +1.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave RAI до USD становила $ +0.058101.
За останні 30 днів зміна ціни Aave RAI до USD становила $ +0.0497592660.
За останні 60 днів зміна ціни Aave RAI до USD становила $ -0.0489781320.
За останні 90 днів зміна ціни Aave RAI до USD становила $ +0.0282220092252074.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.058101
|+1.96%
|30 днів
|$ +0.0497592660
|+1.64%
|60 днів
|$ -0.0489781320
|-1.61%
|90 днів
|$ +0.0282220092252074
|+0.94%
Останній аналіз цін Aave RAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+1.96%
-0.81%
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