Сьогоднішня ціна Aave RAI (ARAI)

Поточна ціна Aave RAI (ARAI) сьогодні становить 3.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave RAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave RAI протягом дня — +1.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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