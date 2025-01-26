Ціна Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)
Поточна ціна Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) сьогодні становить 0.437106 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMWMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon WMATIC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21 USD
- зміна ціни Aave Polygon WMATIC протягом дня — -0.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Polygon WMATIC до USD становила $ -0.0024054457618143.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Polygon WMATIC до USD становила $ -0.0437324553.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Polygon WMATIC до USD становила $ -0.0756890126.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Polygon WMATIC до USD становила $ +0.1118576415726658.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0024054457618143
|-0.54%
|30 днів
|$ -0.0437324553
|-10.00%
|60 днів
|$ -0.0756890126
|-17.31%
|90 днів
|$ +0.1118576415726658
|+34.39%
Останній аналіз цін Aave Polygon WMATIC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-0.54%
-11.60%
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