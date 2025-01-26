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Ціна Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)

USD

Графік ціни Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) в реальному часі

$0.436327
$0.436327$0.436327
-0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)

Поточна ціна Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) сьогодні становить 0.437106 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMWMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon WMATIC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21 USD
- зміна ціни Aave Polygon WMATIC протягом дня — -0.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Polygon WMATIC до USD становила $ -0.0024054457618143.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Polygon WMATIC до USD становила $ -0.0437324553.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Polygon WMATIC до USD становила $ -0.0756890126.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Polygon WMATIC до USD становила $ +0.1118576415726658.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0024054457618143-0.54%
30 днів$ -0.0437324553-10.00%
60 днів$ -0.0756890126-17.31%
90 днів$ +0.1118576415726658+34.39%

Аналіз цін Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)

Останній аналіз цін Aave Polygon WMATIC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.428432
$ 0.428432$ 0.428432

$ 0.439326
$ 0.439326$ 0.439326

$ 2.93
$ 2.93$ 2.93

+0.10%

-0.54%

-11.60%

Ринкова інформація Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

0.00
0.00 0.00

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Ресурс Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

AMWMATIC до місцевих валют

1 AMWMATIC до AUD
A$0.69062748
1 AMWMATIC до GBP
0.3496848
1 AMWMATIC до EUR
0.4152507
1 AMWMATIC до USD
$0.437106
1 AMWMATIC до MYR
RM1.91015322
1 AMWMATIC до TRY
15.57845784
1 AMWMATIC до JPY
¥68.188536
1 AMWMATIC до RUB
42.7489668
1 AMWMATIC до INR
37.66979508
1 AMWMATIC до IDR
Rp7,050.09578718
1 AMWMATIC до PHP
25.4614245
1 AMWMATIC до EGP
￡E.21.97768968
1 AMWMATIC до BRL
R$2.58329646
1 AMWMATIC до CAD
C$0.62506158
1 AMWMATIC до BDT
53.20454232
1 AMWMATIC до NGN
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Bs24.477936
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Rs121.58540496
1 AMWMATIC до KZT
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1 AMWMATIC до THB
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1 AMWMATIC до TWD
NT$14.31085044
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