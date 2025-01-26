Ціна Aave Polygon WETH (AMWETH)
Поточна ціна Aave Polygon WETH (AMWETH) сьогодні становить 3,340.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon WETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08M USD
- зміна ціни Aave Polygon WETH протягом дня — +0.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AMWETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AMWETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Polygon WETH до USD становила $ +27.18.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Polygon WETH до USD становила $ -28.1851243260.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Polygon WETH до USD становила $ -0.4442705400.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Polygon WETH до USD становила $ +863.0096227810167.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +27.18
|+0.82%
|30 днів
|$ -28.1851243260
|-0.84%
|60 днів
|$ -0.4442705400
|-0.01%
|90 днів
|$ +863.0096227810167
|+34.84%
Останній аналіз цін Aave Polygon WETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
+0.82%
-0.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AMWETH до AUD
A$5,277.8004
|1 AMWETH до GBP
￡2,672.304
|1 AMWETH до EUR
€3,173.361
|1 AMWETH до USD
$3,340.38
|1 AMWETH до MYR
RM14,597.4606
|1 AMWETH до TRY
₺119,051.1432
|1 AMWETH до JPY
¥521,099.28
|1 AMWETH до RUB
₽326,689.164
|1 AMWETH до INR
₹287,873.9484
|1 AMWETH до IDR
Rp53,877,089.2314
|1 AMWETH до PHP
₱194,577.135
|1 AMWETH до EGP
￡E.167,954.3064
|1 AMWETH до BRL
R$19,741.6458
|1 AMWETH до CAD
C$4,776.7434
|1 AMWETH до BDT
৳406,591.0536
|1 AMWETH до NGN
₦5,203,076.0994
|1 AMWETH до UAH
₴140,028.7296
|1 AMWETH до VES
Bs187,061.28
|1 AMWETH до PKR
Rs929,160.1008
|1 AMWETH до KZT
₸1,727,176.8828
|1 AMWETH до THB
฿111,869.3262
|1 AMWETH до TWD
NT$109,364.0412
|1 AMWETH до CHF
Fr3,006.342
|1 AMWETH до HKD
HK$25,988.1564
|1 AMWETH до MAD
.د.م33,270.1848