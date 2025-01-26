Сьогоднішня ціна Aave Polygon WETH (AMWETH)

Поточна ціна Aave Polygon WETH (AMWETH) сьогодні становить 3,340.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon WETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08M USD

- зміна ціни Aave Polygon WETH протягом дня — +0.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін AMWETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AMWETH.