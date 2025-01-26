Ціна Aave Polygon WBTC (AMWBTC)
Поточна ціна Aave Polygon WBTC (AMWBTC) сьогодні становить 104,803 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon WBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 403.14K USD
- зміна ціни Aave Polygon WBTC протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Polygon WBTC до USD становила $ -128.2140006161.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Polygon WBTC до USD становила $ +9,191.0344546000.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Polygon WBTC до USD становила $ +14,260.7118948000.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Polygon WBTC до USD становила $ +37,653.02274024139.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -128.2140006161
|-0.12%
|30 днів
|$ +9,191.0344546000
|+8.77%
|60 днів
|$ +14,260.7118948000
|+13.61%
|90 днів
|$ +37,653.02274024139
|+56.07%
Останній аналіз цін Aave Polygon WBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-0.12%
-0.30%
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