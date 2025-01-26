Сьогоднішня ціна Aave Polygon WBTC (AMWBTC)

Поточна ціна Aave Polygon WBTC (AMWBTC) сьогодні становить 104,803 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon WBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 403.14K USD

- зміна ціни Aave Polygon WBTC протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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