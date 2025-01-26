Ціна Aave Polygon USDT (AMUSDT)
Поточна ціна Aave Polygon USDT (AMUSDT) сьогодні становить 0.997845 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon USDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.11K USD
- зміна ціни Aave Polygon USDT протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Polygon USDT до USD становила $ -0.0005997952593935.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Polygon USDT до USD становила $ +0.0009014531.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Polygon USDT до USD становила $ -0.0005267623.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Polygon USDT до USD становила $ +0.0000394189389463.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0005997952593935
|-0.06%
|30 днів
|$ +0.0009014531
|+0.09%
|60 днів
|$ -0.0005267623
|-0.05%
|90 днів
|$ +0.0000394189389463
|+0.00%
Останній аналіз цін Aave Polygon USDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-0.06%
-0.08%
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