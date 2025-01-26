Сьогоднішня ціна Aave Polygon USDT (AMUSDT)

Поточна ціна Aave Polygon USDT (AMUSDT) сьогодні становить 0.997845 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon USDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.11K USD

- зміна ціни Aave Polygon USDT протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін AMUSDT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AMUSDT.