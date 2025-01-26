Ціна Aave Polygon USDC (AMUSDC)
Поточна ціна Aave Polygon USDC (AMUSDC) сьогодні становить 0.999226 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.58K USD
- зміна ціни Aave Polygon USDC протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Polygon USDC до USD становила $ -0.000289259588155.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Polygon USDC до USD становила $ -0.0004601435.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Polygon USDC до USD становила $ +0.0022248766.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Polygon USDC до USD становила $ -0.000717584442066.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000289259588155
|-0.02%
|30 днів
|$ -0.0004601435
|-0.04%
|60 днів
|$ +0.0022248766
|+0.22%
|90 днів
|$ -0.000717584442066
|-0.07%
Останній аналіз цін Aave Polygon USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-0.02%
-0.01%
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