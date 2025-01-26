Сьогоднішня ціна Aave Polygon USDC (AMUSDC)

Поточна ціна Aave Polygon USDC (AMUSDC) сьогодні становить 0.999226 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.58K USD

- зміна ціни Aave Polygon USDC протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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