Ціна Aave Polygon DAI (AMDAI)
Поточна ціна Aave Polygon DAI (AMDAI) сьогодні становить 0.998639 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon DAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 231.57K USD
- зміна ціни Aave Polygon DAI протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Polygon DAI до USD становила $ -0.0003356757442094.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Polygon DAI до USD становила $ +0.0009532009.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Polygon DAI до USD становила $ -0.0003095780.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Polygon DAI до USD становила $ -0.0003365227790335.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0003356757442094
|-0.03%
|30 днів
|$ +0.0009532009
|+0.10%
|60 днів
|$ -0.0003095780
|-0.03%
|90 днів
|$ -0.0003365227790335
|-0.03%
Останній аналіз цін Aave Polygon DAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-0.03%
-0.12%
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