Сьогоднішня ціна Aave Polygon DAI (AMDAI)

Поточна ціна Aave Polygon DAI (AMDAI) сьогодні становить 0.998639 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon DAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 231.57K USD

- зміна ціни Aave Polygon DAI протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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