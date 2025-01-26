Ціна Aave Polygon AAVE (AMAAVE)
Поточна ціна Aave Polygon AAVE (AMAAVE) сьогодні становить 329.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMAAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Polygon AAVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave Polygon AAVE протягом дня — -2.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Polygon AAVE до USD становила $ -8.6420423839956.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Polygon AAVE до USD становила $ -15.0065792800.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Polygon AAVE до USD становила $ +241.0462765150.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Polygon AAVE до USD становила $ +182.18830910630736.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -8.6420423839956
|-2.56%
|30 днів
|$ -15.0065792800
|-4.55%
|60 днів
|$ +241.0462765150
|+73.17%
|90 днів
|$ +182.18830910630736
|+123.72%
Останній аналіз цін Aave Polygon AAVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-2.56%
+2.23%
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C$471.1135
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৳40,100.654
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