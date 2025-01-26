Сьогоднішня ціна Aave MKR v1 (AMKR)

Поточна ціна Aave MKR v1 (AMKR) сьогодні становить 1,229.04 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave MKR v1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave MKR v1 протягом дня — -2.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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