Сьогоднішня ціна Aave MKR (AMKR)

Поточна ціна Aave MKR (AMKR) сьогодні становить 1,237.41 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave MKR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave MKR протягом дня — -4.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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