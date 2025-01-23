Ціна Aave MANA v1 (AMANA)
Поточна ціна Aave MANA v1 (AMANA) сьогодні становить 0.472678 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave MANA v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave MANA v1 протягом дня — -4.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave MANA v1 до USD становила $ -0.0225172928836151.
За останні 30 днів зміна ціни Aave MANA v1 до USD становила $ -0.0297163677.
За останні 60 днів зміна ціни Aave MANA v1 до USD становила $ -0.0449465728.
За останні 90 днів зміна ціни Aave MANA v1 до USD становила $ +0.1624116773430584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0225172928836151
|-4.50%
|30 днів
|$ -0.0297163677
|-6.28%
|60 днів
|$ -0.0449465728
|-9.50%
|90 днів
|$ +0.1624116773430584
|+52.35%
Останній аналіз цін Aave MANA v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-4.50%
-9.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave MANA is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aMANA is pegged 1:1 to the value of the underlying MANA that is deposited in Aave protocol. aMANA, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aMANA accrue interest in real time, directly in your wallet!
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