Ціна Aave KNC v1 (AKNC)
Поточна ціна Aave KNC v1 (AKNC) сьогодні становить 0.532171 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AKNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave KNC v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave KNC v1 протягом дня — -2.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave KNC v1 до USD становила $ -0.0131577577245106.
За останні 30 днів зміна ціни Aave KNC v1 до USD становила $ -0.0261471577.
За останні 60 днів зміна ціни Aave KNC v1 до USD становила $ -0.0582475528.
За останні 90 днів зміна ціни Aave KNC v1 до USD становила $ +0.0939750224174586.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0131577577245106
|-2.39%
|30 днів
|$ -0.0261471577
|-4.91%
|60 днів
|$ -0.0582475528
|-10.94%
|90 днів
|$ +0.0939750224174586
|+21.45%
Останній аналіз цін Aave KNC v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
-2.39%
-12.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave KNC is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aKNC is pegged 1:1 to the value of the underlying KNC that is deposited in Aave protocol. aKNC, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aKNC accrue interest in real time, directly in your wallet!
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