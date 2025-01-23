Ціна Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)
Поточна ціна Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) сьогодні становить 3,226.07 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave Interest Bearing STETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave Interest Bearing STETH протягом дня — -2.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave Interest Bearing STETH до USD становила $ -85.024579744989.
За останні 30 днів зміна ціни Aave Interest Bearing STETH до USD становила $ -152.4563256320.
За останні 60 днів зміна ціни Aave Interest Bearing STETH до USD становила $ -152.1801740400.
За останні 90 днів зміна ціни Aave Interest Bearing STETH до USD становила $ +709.4565504182727.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -85.024579744989
|-2.54%
|30 днів
|$ -152.4563256320
|-4.72%
|60 днів
|$ -152.1801740400
|-4.71%
|90 днів
|$ +709.4565504182727
|+28.19%
Останній аналіз цін Aave Interest Bearing STETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-2.54%
-4.34%
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