Сьогоднішня ціна Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)

Поточна ціна Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) сьогодні становить 3,226.07 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave Interest Bearing STETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave Interest Bearing STETH протягом дня — -2.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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