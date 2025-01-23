Ціна Aave GUSD (AGUSD)
Поточна ціна Aave GUSD (AGUSD) сьогодні становить 0.997615 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave GUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave GUSD протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave GUSD до USD становила $ -0.0023772041714148.
За останні 30 днів зміна ціни Aave GUSD до USD становила $ -0.0000981653.
За останні 60 днів зміна ціни Aave GUSD до USD становила $ +0.0015923930.
За останні 90 днів зміна ціни Aave GUSD до USD становила $ -0.0026778402818223.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0023772041714148
|-0.23%
|30 днів
|$ -0.0000981653
|-0.00%
|60 днів
|$ +0.0015923930
|+0.16%
|90 днів
|$ -0.0026778402818223
|-0.26%
Останній аналіз цін Aave GUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
-0.23%
-0.13%
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