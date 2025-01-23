Сьогоднішня ціна Aave GUSD (AGUSD)

Поточна ціна Aave GUSD (AGUSD) сьогодні становить 0.997615 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave GUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aave GUSD протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін AGUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AGUSD.