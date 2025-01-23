Сьогоднішня ціна Aave ETH v1 (AETH)

Поточна ціна Aave ETH v1 (AETH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave ETH v1:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Aave ETH v1 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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