Ціна Aave ETH v1 (AETH)
Поточна ціна Aave ETH v1 (AETH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave ETH v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Aave ETH v1 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave ETH v1 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aave ETH v1 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aave ETH v1 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aave ETH v1 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aave ETH v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave ETH is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aETH is pegged 1:1 to the value of the underlying ETH that is deposited in Aave protocol. aETH, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aETH accrue interest in real time, directly in your wallet!
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