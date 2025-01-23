Ціна Aave ENJ v1 (AENJ)
Поточна ціна Aave ENJ v1 (AENJ) сьогодні становить 0.16667 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AENJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave ENJ v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave ENJ v1 протягом дня — -4.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave ENJ v1 до USD становила $ -0.0070624686663768.
За останні 30 днів зміна ціни Aave ENJ v1 до USD становила $ -0.0476875203.
За останні 60 днів зміна ціни Aave ENJ v1 до USD становила $ -0.0544528557.
За останні 90 днів зміна ціни Aave ENJ v1 до USD становила $ +0.00846286431541772.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0070624686663768
|-4.03%
|30 днів
|$ -0.0476875203
|-28.61%
|60 днів
|$ -0.0544528557
|-32.67%
|90 днів
|$ +0.00846286431541772
|+5.35%
Останній аналіз цін Aave ENJ v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-4.03%
-20.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave ENJ is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aENJ is pegged 1:1 to the value of the underlying ENJ that is deposited in Aave protocol. aENJ, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aENJ accrue interest in real time, directly in your wallet!
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