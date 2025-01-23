Ціна Aave DAI v1 (ADAI)
Поточна ціна Aave DAI v1 (ADAI) сьогодні становить 0.997948 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave DAI v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.39 USD
- зміна ціни Aave DAI v1 протягом дня — -0.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave DAI v1 до USD становила $ -0.0017301050725004.
За останні 30 днів зміна ціни Aave DAI v1 до USD становила $ -0.0001076785.
За останні 60 днів зміна ціни Aave DAI v1 до USD становила $ -0.0035566866.
За останні 90 днів зміна ціни Aave DAI v1 до USD становила $ -0.0024360440090284.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0017301050725004
|-0.17%
|30 днів
|$ -0.0001076785
|-0.01%
|60 днів
|$ -0.0035566866
|-0.35%
|90 днів
|$ -0.0024360440090284
|-0.24%
Останній аналіз цін Aave DAI v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.17%
-0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aave DAI is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aDAI is pegged 1:1 to the value of the underlying DAI that is deposited in Aave protocol. aDAI, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aDAI accrue interest in real time, directly in your wallet!
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