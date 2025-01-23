Сьогоднішня ціна Aave DAI (ADAI)

Поточна ціна Aave DAI (ADAI) сьогодні становить 0.997948 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aave DAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 532.06K USD

- зміна ціни Aave DAI протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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