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Ціна Aave CRV (ACRV)

USD

Графік ціни Aave CRV (ACRV) в реальному часі

$0.756963
$0.756963$0.756963
-8.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Aave CRV (ACRV)

Поточна ціна Aave CRV (ACRV) сьогодні становить 0.756963 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aave CRV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aave CRV протягом дня — -8.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Aave CRV (ACRV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aave CRV до USD становила $ -0.0716524493245398.
За останні 30 днів зміна ціни Aave CRV до USD становила $ -0.1265453652.
За останні 60 днів зміна ціни Aave CRV до USD становила $ +0.4097959238.
За останні 90 днів зміна ціни Aave CRV до USD становила $ +0.5061219405583237.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0716524493245398-8.38%
30 днів$ -0.1265453652-16.71%
60 днів$ +0.4097959238+54.14%
90 днів$ +0.5061219405583237+201.77%

Аналіз цін Aave CRV (ACRV)

Останній аналіз цін Aave CRV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.780781
$ 0.780781$ 0.780781

$ 0.8551
$ 0.8551$ 0.8551

$ 6.72
$ 6.72$ 6.72

-1.90%

-8.38%

-17.37%

Ринкова інформація Aave CRV (ACRV)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Ресурс Aave CRV (ACRV)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ACRV до USD
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